Miércoles 10 de enero de 2024, p. 8

Con un lugar en el Olimpo del Rock por ser uno de los guitarristas más grandes y con una influencia determinante en el mundo del rock, Jimmy Page, fundador del grupo Led Zeppelin, cumplió 80 años.

James Patrick Page nació en Heston, Middlesex, Inglaterra, el 9 de enero de 1944. Desde su infancia se interesó por la ciencia, pero la música pudo más y no paró hasta dominar varios instrumentos y convertirse en un virtuoso guitarrista del rock clásico inglés.

Fue fundador y creador del concepto del grupo Led Zeppelin (1968-1980), banda considerada una de la más grandes de toda la historia, que ostenta el récord de 300 millones de discos vendidos.

Su vida ha trascurrido en el ambiente musical creando algunos de los riffs más emblemáticos del rock. El solo de guitarra que interpreta en la clásica canción de Zeppelin Stairway to heaven (Escalera al cielo) es considerado el mejor de todos los tiempos.

Ha colaborado con grupos como The Firm, Rolling Stones, The Who y The Kinks, y los músicos Eric Clapton, Joe Cocker y Jeff Beck (en The Yardbirds); además de inspirar a los guitarristas Eddie Van Halen, Prince, Joe Satriani, Brian May, Slash, Joe Perry y Gustavo Cerati, entre muchos otros.