Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 7 de enero de 2024, p. 3

Nueva York. El Museo de Arte Rubin de Nueva York, el de Bellas Artes de Boston, el de Arte Estadunidense Crystal Bridges, de Arkansas, en Estados Unidos, confirmaron que sus sistemas experimentaron ciberataques en días recientes.

Estas instituciones, entre otras, admitieron afectaciones para exhibir sus colecciones en línea desde que un ataque cibernético dañó a un proveedor de servicios tecnológicos facilitador para mostrar sus obras digitalmente y gestionar documentos internos, reportó el portal ArtNews.

El proveedor o empresa de software Gallery Systems ayuda a cientos de organizaciones culturales a manejar estas actividades, pero según trascendidos no quedó claro de inmediato qué tan extendido fue el ciberataque o cuál sería su impacto general.

Gallery Systems informó en un mensaje reciente a los clientes, obtenido por The New York Times, haber notado un problema el 28 de diciembre pasado, cuando las computadoras que ejecutaban su software quedaron encriptadas y ya no podían funcionar. También aseveró que tomaron las medidas indicadas.

Irrupciones cada vez más comunes

Algunos museos que dependen de este proveedor, incluidos el Museo Metropolitano de Arte y el Museo Whitney de Arte Estadunidense, dijeron que no se vieron afectados porque albergan sus propias bases de datos.