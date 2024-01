Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 3

A lo largo de 40 años, el trovador Guillermo Velázquez Benavides ha sabido sembrar alegría en su público, a la vez que conciencia. Tampoco se trata de hacer panfletos, sino de apelar a la imaginación creadora y estar con las personas en sus fiestas y quebrantos , reflexiona el galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en la categoría de Artes y Tradiciones Populares.

La crítica al gobierno ha sido una constante en los versos de Velázquez (1948), líder del grupo Los Leones de la Sierra de Xichú: “Entré a tocar el huapango cuando la devaluación de 1976, en el sexenio de Echeverría.

En ese entonces, los trovadores no tocaban ese tema o lo hacían de manera alegórica. Por ejemplo, se hablaba de termitas que llegaban a comerse todas las cosas que había en la cocina, como sinónimo de la carestía. Sin embargo, empecé en los tablados a preguntar a los poetas expresamente por ese tema de lo que acontecía con las carestías, la devaluación del peso y tener la soga al cuello por tanto tiempo por el PRI, en aquel entonces, y después por todo lo que ha sucedido.

Al compositor e investigador le ha tocado cantar durante años respecto de no perder la esperanza : “México no sólo es la rapacidad política, ni el narco, ni la sordidez. Hay ímpetus que a su vez alumbran muchas cosas. Me tocó hacer crónica de los sexenios de López Portillo, Zedillo, Calderón, Peña Nieto, hasta el presente momento”.

Entre las muchas, muchas cosas que ha escrito Velázquez está la décima que le pidió el compositor Arturo Márquez para incorporarla a su cantata Sueños: Soñé que soñando estaba un sueño que yo soné. Es un sueño todavía lo que no ha podido ser, pero querer es poder, y en esa íntima porfía enraizamos cada día una invencible confianza y con costumbre, con danza, con sones que zapatillamos en México, cultivamos el árbol de la esperanza .

–¿A quién o qué se reconoce con el presente galardón?

–No se trata de premiar un mérito individual. Voy a recibir este reconocimiento, primero, en nombre de la poesía oral de todos los tiempos, porque esta tradición nuestra tiene vínculos históricos, desde luego, con la juglaría medieval; no obstante, más atrás todavía con los griots africanos, los rapsodas y los aedos. Hay un aedo que sale en la Odisea. Hablamos de por lo menos cuatro o cinco siglos antes de Cristo.