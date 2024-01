Ap

Miércoles 3 de enero de 2024

Nueva York. Hollywood cerró un 2023 de altibajos con Wonka recuperando el número uno de la taquilla, fuertes ventas para The Color Purple y un total de 9 mil millones de dólares en ventas de entradas, las cuales superaron las de 2022 pero se quedaron a unos 2 mil millones de dólares de la normalidad prepandémica.

La taquilla del fin de semana de este Año Nuevo careció de un verdadero éxito de taquilla. A estas alturas del año pasado, Avatar: The Way of Water inundaba las salas de cine. Ahora, una amplia gama de películas –entre ellas Aquaman and the Lost Kingdom, The Boys in the Boat, Migration, Ferrari, The Iron Claw y Anyone But You –trataron de abrirse paso en la temporada más lucrativa del año.

Pero la preferida siguió siendo Wonka, el musical de Paul King protagonizado por Timothée Chalamet en el papel de un joven Willy Wonka. En su tercer fin de semana, el filme de Warner Bros recaudó unos 24 millones de dólares de viernes a domingo, y 31.8 millones teniendo en cuenta las estimaciones para el lunes festivo. Con ello, la película suma 142.5 millones de dólares.

Esta cifra supera a Aquaman and the Lost Kingdom, de Warner Bros, la cual, al igual que las anteriores películas de superhéroes de DC, no tuvo un gran desempeño en taquilla. La secuela de Aquaman, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, recaudó 19.5 millones de dólares en su segundo fin de semana, con lo que su recaudación en dos semanas asciende a unos modestos 84.7 millones de dólares, incluyendo las estimaciones del día de Año Nuevo.

La Aquaman original, que a fin de cuentas superó los mil 100 millones de dólares en todo el mundo, había recaudado 215.4 millones en un periodo similar en 2018, más del doble que la secuela. A escala internacional, Aquaman and the Lost Kingdom sumó 50.5 millones de dólares.

Las ventas de fin de semana sólo cuentan parte de la historia en esta época del año. Desde Navidad hasta Año Nuevo, cuando los niños no están en la escuela y muchos adultos no trabajan, todos los días son como el sábado para los distribuidores de películas.