A pesar de las advertencias de Disney de que buscaría proteger a su personaje más icónico, se esperaba que los cineastas oportunistas anunciaran rápidamente sus propias adaptaciones no oficiales. Y no decepcionaron.

Sólo queríamos divertirnos con todo esto , señaló el director de Mickey’s Mouse Trap, Jamie Bailey, en un avance publicado en YouTube. “Quiero decir, es el Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando gente. Es ridículo. Nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”. Está previsto que la película de bajo presupuesto se estrene en marzo.

Mientras tanto, el cineasta Steven LaMorte, conocido por The Mean One: un siniestro cuento de Navidad, película de terror de 2022 inspirada en El Grinch, trabaja en su versión retorcida de Mickey. “Steamboat Willie ha traído alegría a generaciones, pero debajo de esa apariencia alegre se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado”, expresó en un comunicado de prensa. La producción de la película comenzará esta primavera boreal.

Sólo la primera versión en blanco y negro de Mickey es de dominio público, no el colorido personaje de películas posteriores como Fantasía.