Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 7

Con Four Decades: The Celebration Tour, la reina del pop, Madonna, regresará a México en abril, siendo uno de los espectáculos más esperados del año, luego de que la gira se pospuso debido a problemas de salud de la intérprete de Chica material.

En octubre, se reportó que luego de sobrevivir a una infección bacteriana que contrajo en junio, Madonna empezó su gira mundial con la que festeja 40 años de carrera. Durante el concierto en la Arena 02 en Londres afirmó que olvidó los días en los que estuvo hospitalizada. Si quieren saber cómo lo superé y cómo sobreviví, les contaré. Pensé: tengo que estar ahí para mis hijos. Tengo que sobrevivir por ellos , compartió. En México las fechas son del 20 al 24 y 26 de abril, en el Palacio de los Deportes.

Madonna lanzó su gira debut en 1985, The Virgin Tour, en Estados Unidos y Canadá. Poco después, recorrió el mundo por primera vez, embarcándose en 1987 en apoyo de Who’s That Girl. Durante las siguientes décadas, encendió el planeta con los espectáculos pop más controvertidos y dinámicos jamás montados, agotando casi todas las giras, en su totalidad, en segundos.

También llama la atención la visita a territorio mexicano de Ringo Starr & His All Starr Band, el 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional. Hace unos meses se presentó el ex beatle Paul McCartney en el Foro Sol. Se espera que sus seguidores escuchen temas como Photograph, It Don’t Come Easy y Yellow Submarine, además de material de sus dos epes: Zoom In y Change The World.