Guerra fue acumulando dolor y tristeza, mujer capaz, sostén emocional de su familia y de nosotros, los amigos de sus hijos, cuando teníamos problemas.

Primero fue amiga y después cuñada de la poeta Rosario Castellanos: también formó una amistad entrañable con Benita Galeana, escritora feminista y defensora de los derechos de las mujeres y de los trabajadores.

Mujer sensible y congruente que no antepuso lo personal a lo social, a lo comunitario, tenía la convicción de que se podía convivir entre diferentes y que al final del día sólo es necesario sentarse en una mesa y agradecer la vida.

Publicó tres libros de poesía: En donde duele el tiempo (1990), Vocación de viento (2000) y No es un río (2008). En marzo de 2024 sus hijos, Raquel, Samuel y Jorge Larson Guerra, publicarán su obra póstuma No basta con el mar, que contiene poética de diversas épocas de la vida de María Guerra.

El siguiente es un poema inédito próximo a publicarse.

Vergüenza

Inútil una lágrima,

un grito.

Todo sigue en silencio.

Yo he vuelto a casa

porque estás tú y están los niños

y ellos duermen confiados

en que estamos aquí para cuidarlos,

pero tal vez,

debiera haber ido a perderme

en la ciudad, /

a sentarme a llorar junto a un padre

que espera el regreso de su hijo

que no volverá nunca,

a consolar al que ha perdido

a su hermano /

o a su amigo.

Tal vez

debiera haber ido a pintar

las puertas y paredes

que la palabra justicia ya

no puede decirse,

que no hay palabras limpias,

que han acabado ya con la esperanza,

pero me vine a casa.

Quería correr, gritar,

irme a morir con los

que han muerto.

Tuve miedo y frío

ahora tengo vergüenza y este llanto.

María Guerra, 2 de octubre de 1968

Para sus nietos Julia, Aymara, Lucía, Ana Julieta e Iván

Cada vez que el mundo se cierre

cada vez que el abismo se abra

cada vez que el cielo se derrumbe

ahí estará, al alcance de los labios

el conjuro, la palabra.

Rosario Castellanos