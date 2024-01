Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 3 de enero de 2024

La escritora Beatriz Espejo, ganadora del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en el rubro de Lingüística y Literatura, siempre trató de explorar caminos distintos para cada uno de sus textos narrativos, que incluye 80 cuentos y tres novelas, sin dejar de tener mi propio estilo .

En entrevista con La Jornada, habló sobre la alegría que le dio obtener el máximo reconocimiento que otorga el gobierno mexicano, su docencia, la labor periodística que desarrolló y lo que quiso lograr con su obra narrativa.

Para Espejo (Veracruz, 1939), el galardón es una gran satisfacción que le da una enorme felicidad que no sé si merezco, pero me siento muy agradecida. Me siento muy contenta de tenerlo. Siempre lo ansié, pero nunca creí que me lo fueran a dar .

La cuentista no ha dejado de trabajar en su gran obra literaria desde que empezó a publicar a los 19 años. A la fecha tiene 80 relatos publicados, tres novelas, varios libros de artes plásticas y muchos prólogos, entre otros textos.

“El libro más reciente, que está en prensa, es Los eternos dioses. Iba a aparecer en diciembre, pero por problemas técnicos aparecerá este mes. Es una novela a la que le tengo mucha fe, es chiquitita, pero bonita. En el Fondo de Cultura Económica van a publicar de nuevo mis cuentos. Ya firmé contrato; también para reditar Oficios y menesteres en la Universidad Autónoma Metropolitana.”

Además, se dijo contenta porque escribe su autobiografía. “Más que por mí –que no tengo gran interés personal–, por los escritores que he conocido a lo largo de mi vida, hombres y mujeres”.

La también ensayista se refirió al periodismo que ejerció. Cuando es bueno es muy importante, es un género muy difícil de practicar porque tiene uno que estar muy enterado de la obra de los autores para hacer preguntas interesantes. Me parece maravilloso .

En esta actividad ganó el Premio Nacional de Periodismo en 1983 por las entrevistas que le hizo a Julio Cortázar, Fernando Benítez y Camilo José Cela. Explicó que dejó de practicarlo para concentrarse en la novela, el cuento y el ensayo, así como en artículos que le interesaban. El periodismo es muy demandante. No se puede hacer todo en la vida. Va uno por etapas .

En torno a la enseñanza, Espejo destacó un seminario de cuento que tuvo durante años y le produjo grandes satisfacciones. “Era una de las cosas que me alentaban a vivir. Desde chica quise ser doctora en letras y practicar la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuando murió mi esposo, Emma-nuel Carballo, dejé la docencia porque me volví una maestra triste. No tenía caso que los muchachos fueran a ver una señora que, si no estaba llorosa, ya no era la misma muchacha alegre. Bueno, ya no era tan muchacha porque eso fue hace 10 años.