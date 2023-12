Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 8

Luis Miguel deslumbró en su regreso a los escenarios y rompió récord de localidades agotadas en tan sólo unos minutos para su Tour 2023.

El impacto del intérprete de La incondicional se consolidó en todas las plazas a las que llegó, y ahora genera expectación en los sitios en los que se presentará en 2024, en una exitosa continuación de su gira. Recorrerá diversas ciudades, desde agosto a noviembre, incluyendo recintos de Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Torreón, Hermosillo, Pachuca y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

Con una energía inigualable y una producción de máxima calidad, LuisMi llevará sus éxitos atemporales a más lugares donde se escucharán Culpable o no, Será que no me amas, Entrégate, Por debajo de la mesa y Somos novios, que continúan siendo un referente en la música latina y acumulan récords históricos de reproducciones en plataformas digitales.

Luis Miguel Gallego Basteri, ha forjado una carrera excepcional desde su debut a los 12 años; ha sido reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica. Su bioserie y la reciente gira han reafirmado su estatus como uno de los artistas más influyentes, logrando los primeros puestos en listas de iTunes y Apple Music en varios países. Con más de 5 mil millones de reproducciones en Spotify y un video con más de 100 millones de vistas en YouTube.

Por su parte, el cantante y compositor Alejandro Sanz, quien había publicado reflexiones en redes sociales que alarmaron por una supuesta depresión, cerró con broche de oro en España dos años de música en vivo. Los conciertos 99 y 100 en Barcelona y Madrid, de manera respectiva, el cantante los denominó Nuestro Último Momento.

En total, fueron un centenar de espectáculos, 14 países, más de un millón de boletos vendidos y 160 mil 395 kilómetros recorridos en una de las giras más exitosas y multitudinarias del momento.

Sanz en Vivo recorrió España, México (se agotaron las entradas de las 15 fechas agendadas), Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina (con cinco llenos consecutivos en la Movistar Arena de Buenos Aires), Uruguay, República Dominicana y países de Centroamérica.

Solución de conflicto fiscal

En tanto, Shakira, luego de su polémica separación del catalán Gerard Piqué, trabajó duro durante todo 2023. Hace poco más de un mes, tras varios años de investigación y proceso, y de más de tres semanas de negociación, de última hora decidió pactar con el juez español que la indagaba por fraude fiscal y evitar un juicio penal.

La artista aceptó que incurrió en un fraude fiscal de más de 14 millones 500 euros (que pagó hace unos meses), con lo que se le condenó a una pena de prisión de tres años y a una multa de 7 millones 300 mil euros. Debido a este acuerdo, la colombiana no entró en la cárcel y pudo regresar a Miami, donde reside con sus hijos desde que se separó del ex futbolista.

Desde enero, la colombiana empezó fuerte e incendió las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su ex pareja, que fue escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones.