▲ Es difícil entender cómo los pequeños viven una violencia tan grande, pero no pierden su capacidad para ser felices, cuenta el realizador. Foto grama cortesía de la producción

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 18 de diciembre de 2023, p. 7

Este fin de semana llegó al circuito alternativo de la cartelera de cine el documental Lejos de casa, dirigida por Carlos Hernández, el cual trata sobre un grupo de niños, niñas y adolescentes, originarios de diferentes países latinoamericanos, que viven en albergues de Tijuana, mientras esperan una respuesta a su solicitud de asilo para ingresar a Estados Unidos. La espera es larga e incierta. En opinión del realizador: le ponemos voz y rostro a la idea general de los niños migrantes, para visibilizar el problema hoy, Día Internacional del Migrante .

Hernández se encontró de frente con el problema cuando “estaba rodando la llegada de la primera Caravana Migrante a Tijuana en 2018. Al visitar los albergues me di cuenta de que no sólo había mayores de edad que buscaban cruzar la frontera, sino familias enteras y una gran cantidad de niños. Me llamó mucho la atención y a las pocas semanas comenzamos a filmar Lejos de casa”.