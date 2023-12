En su mañanera del viernes 8 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador algo se ocupó del tema, no por cuestionamientos de comunicadores taurinos, que ninguno asistió, sino ante las embestidas de una atribulada animalista que solicitó el apoyo a los derechos de los animales y repitió, entre otras falacias, que los antitaurinos no tienen dinero. El mandatario respondió que es la ciudadanía de la capital del país la que habrá de decidir, mediante consulta, si las corridas de toros deben proseguir o prohibirse en esta ciudad, pues el asunto no debe quedar sólo en una decisión de servidores públicos o legisladores sino conocer qué opinan los demás, porque yo represento al pueblo , incluidos los taurinos y su apocada gestión de la fiesta en décadas recientes, prefirió no decir.

El toro de la consulta se vuelve entonces reservón e incierto. En caso de que proceda una posible restricción de derechos humanos a costa de los derechos animales, ¿quiénes elaborarán un cuestionario imparcial y con verdadero conocimiento de causa, despojado de suposiciones y prejuicios, sobre una tradición taurina de la Ciudad de México con 497 años? ¿Cómo se determinará la muestra representativa de ciudadanos a consultar? ¿Con base en qué conocimientos, aficiones o fobias? ¿Se suprimirán los derechos de unos sin obligaciones para otros? ¿Sale más barato prohibir una expresión que vigilar a los autorregulados? Etcétera.