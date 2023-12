El zapatismo, estamos en su 30 aniversario, se conjuga en presente. El zapatismo no es historia pasada ni pieza de museo; es parteaguas de la vida política nacional y del movimiento social global. Es historia viva, construcción actual, propuesta inacabable, y esto lo digo porque hay celebraciones, incluso oficiales, que conmemoran el zapatismo de enero de 1994 como si ahí se hubiera acabado la historia, y no, los zapatistas nos hablan, nos interpelan y nos construyen hoy , afirmó.

▲ Grabado Somos la noche, de Antonio Valverde, incluido en la carpeta, de la cual se enviarán 15 ejemplares a Chiapas. Foto cortesía del artista

“El gobierno federal les concedía el perdón, y de ahí viene el comunicado ‘¿De qué nos van a perdonar?’ Fue inmediata la respuesta, casi a botepronto, en la mañana declararon la amnistía y en la tarde ya estaba el comunicado; es decir, un comunicado que es una reacción indignada ante el perdón, entre comillas, que estaba ofreciendo el Estado.”

A decir de la periodista, es un texto que marca un antes y un después de la cascada que hasta el día de hoy tenemos de los zapatistas, porque es el que más interpela a la sociedad civil .

Rememoró que en ese documento los zapatistas se preguntaban: ¿de qué teníamos que pedir perdón?, ¿de qué nos iban a perdonar? ¿De no morir de hambre, de no callarse en nuestra miseria, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono, de habernos levantado en armas cuando encontramos todos los caminos cerrados, de no habernos atenido al Código Penal en Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tiene memoria? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana aún vive y están sus habitantes más empobrecidos?

En la presentación participaron también los artistas Alfredo López Casanova y Antonio Valverde, quienes refirieron que la insurrección en Chiapas detonó en México una movilización de obra gráfica sólo equiparable a la suscitada por el reparto agrario y la expropiación petrolera en el sexenio de Lázaro Cárdenas, así como el movimiento estudiantil de 1968.

Informaron que 15 ejemplares de la carpeta ¿De qué nos van a perdonar? A 30 años del levantamiento del EZLN serán enviados a los otrora caracoles en Chiapas, mientras la exposición alusiva permanecerá hasta enero de 2024 en La Rebeldía, ubicada en República de Cuba 34, Centro Histórico.