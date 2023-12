Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de diciembre de 2023, p. 7

Monterrey, NL., En medio de la indefinición sobre si el regreso de Samuel García Sepúlveda a la gubernatura de Nuevo León es legal, pues el Congreso local asegura que la licencia que pidió al cargo sigue vigente, el emecista dio a conocer una carta que le enviaron los prianistas en la que le señalaban que podía irse a hacer precampaña a la Presidencia y dejar al secretario de Gobierno, Javier Navarro, como interino, a cambio de dejarles el gobierno, a lo que respondió: ni madres, se roban todo .

Al encabezar su primer acto público en el municipio de Escobedo después de abandonar la precampaña, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el nombramiento de Luis Enrique Orozco como mandatario interino, García enumeró algunas de las peticiones que le hicieron en una misiva de 11 puntos, creían estos güeyes que soy Santaclós .

García descartó caer en desacato al no hacer uso de la licencia de seis meses y reasumir la gubernatura; insistió en que no necesita que la Legislatura revoque el permiso, según él, por tratarse de un documento unipersonal; sin embargo, para este lunes se prevé que a las 11 de la mañana sesione el Congreso y determine lo conducente.

En Escobedo, municipio conurbada de Monterrey gobernado por el morenista Andrés Mijes, García –quien fue presentado como gobernador – hizo un recuento de todas las obras que no pudieron hacer en 40 años los gobiernos prianistas y que, sostuvo, su administración ha realizado en dos años.

Reveló que Javier Navarro le dijo: “góber, sí me van a nombrar interino; ay, güey, nomás de cómo lo escuché dije, aquí hay truco, estos güeyes del Prian no te dan nada, son más largos que la cuaresma, y me dice, te mandan esta carta”.

Explicó que la misiva contenía 11 peticiones, algunas de las cuales dio a conocer. “La primera era 2 mil 500 millones para el año entrante; la segunda, desístete de todas las carpetas penales contra Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza (líderes de facto del PRI) y Raúl Gracia y Zeferino Salgado (líderes de facto del PAN), aunque están en la FGR (Fiscalía General de la República), porque todos traen facturas, y robaron, puro bandido”.