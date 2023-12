Con Simulacrum, sucedió una potencia musical surrealista, pues el órgano de John Medeski, la guitarra de Matt Hollenberg y Kenny Grohowski en la batería hicieron vibrar no sólo a la audiencia, sino hasta los cimientos del Esperanza Iris.

Los músicos continuaron con Suite for Piano y el éxtasis casi generalizado permaneció intacto; de vez en cuando alguno de los espectadores lanzaba un grito o aplaudía sin que hubiera terminado la pieza.

Suite for piano

Fue un cúmulo de emociones desde que pisaron el escenario: Zorn con su saxofón, Julian Lage en la guitarra, Jorge Roeder en el bajo y Kenny Wollesen en la batería. El histórico inmueble se cimbró y los teléfonos celulares desaparecieron del mundo alterno que recrearon con esa multitud de ráfagas musicales en New Masada Quartet, que aún terminado el concierto no acababan de asimilarse.

Las estrellas que fulguraron y se llevaron ovaciones de pie fueron, por supuesto, el artífice y festejado John Zorn, así como John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski, Julian Lage, Jorge Roeder, Ches Smith y Kenny Wollesen, intérpretes del programa Zorn 70 con New Masada Quartet, Suite for Piano y Simulacrum.

Tal conjunción, armonía y sintonía entre cada ejecución no dejaron ni que la imaginación volara. Los asistentes seguían cautivos, embelesados. Aún terminado el concierto y con los músicos agradeciendo los aplausos, la gente seguía admirando una escenografía en la que cada instrumento fue parte de ella. No hizo falta nada más. Sólo los músicos con sus instrumentos y sonidos inimaginables hicieron vivir otra experiencia a quienes conocían o no el trabajo de Zorn.

Con una carrera que abarca más de cien discos a su nombre, y otra cantidad similar en la que se ha visto involucrado, el considerado más grande compositor y saxofonista de vanguardia en la actualidad también es reconocido por que en su obra amplía el jazz de vanguardia y transita por el noise, la música para cine, el klezmer, el punk y la improvisación, entre otros estilos.

El trabajo del compositor alcanza también la difusión y documentación de la música experimental a través de su propio e importante sello discográfico, Tzadik. En él, no sólo ha editado todos sus proyectos, sino también los de una infinidad de músicos propositivos. En el sello pueden encontrarse los intereses de Zorn en diferentes secciones dedicadas, por ejemplo, a la cultura judía radical, música de compositoras, los nuevos sonidos nueva música de Japón, la de concierto contemporánea y compositores claves de vanguardia.

Se recuerda la presencia de Zorn en la Ciudad de México con distintos proyectos como Cobra y Painkiller; Moonchild en su aniversario 60; Simulacrum, Bladerunner, y el ciclo John Zorn, en el que además de presentarse para musicalizar El gabinete del doctor Caligari con el órgano monumental del Auditorio Nacional, fungió como curador.

Zorn, ganador de la McArthur Foundations Genius Grant, en 2006, presentó el domingo en el mismo recinto de Donceles un programa distinto al del día anterior: Chaos Magick, con John Medeski (órgano), Brian Marsella (piano eléctrico), Matt Hollenberg (guitarra) y Kenny Grohowski (batería); además de Incerto, con Marsella, Roeder y Ches Smith, así como New Electric Masada, en la que el saxofonista y todos sus invitados llevaron a los asistentes a nueva aventura por otros territorios musicales.