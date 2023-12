Ap

Lunes 4 de diciembre de 2023

Nueva York., El grupo estadunidense Kiss cerró la última presentación de su gira de despedida The End of the Road en el famoso Madison Square Garden de Nueva York la noche del sábado.

Cada miembro de la banda adoptó una personalidad en el escenario y desarrolló maquillaje estilo kabuki, todos portaron los tradicionales trajes de cuero con tachuelas y botas de plataforma ridículamente altas; Gene Simmons tomó la forma de dragón.

Escupió sangre, exhaló fuego y voló hasta la cima de la plataforma de iluminación. Ace Frehley arregló su guitarra Gibson Les Paul para que arrojara humo y, más tarde, disparara cohetes a partes del aparejo, una de las muchas cosas que copiaría el actual guitarrista principal Tommy Thayer. Paul Stanley montó un arnés de acróbata estilo circo sobre la multitud hasta un escenario satélite para cantar tres canciones cerca del final del espectáculo.

Los miembros de la banda fueron elevados en plataformas hidráulicas sobre la multitud, y los mismos elevadores que subieron al baterista original Criss hacia el techo de la arena hace años, ahora hicieron lo mismo para el baterista actual, Eric Singer.

El espectáculo comenzó con el tema clásico Detroit Rock City, mientras el líder Stanley, el bajista Simmons y Thayer bajaban de las vigas. Un enorme rugido de la multitud saludó a la banda cuando la rola terminó. Shout It Out Loud obtuvo un amor similar del público que agitaba los puños.

Stanley tomó la temperatura de la multitud y trató de canalizar la tristeza por el inminente final de la carrera de los integrantes de carne y hueso. Así que es el final del camino , aseguró. Admitió algunos abucheos extraviados. Lo sé, parece triste, pero esta noche es de alegría. Es para celebrar lo que hicimos juntos. ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! , añadió.

También recordó conducir un taxi en Nueva York en 1972 y dejar a la gente en el Madison Square Garden para ver a Elvis Presley, diciéndoles que algún día la gente vendría allí a verlo. Y recordó haber mirado a la multitud en su primer espectáculo en el Garden en febrero de 1977 para ver a sus padres y a la madre de Simmons.

Preguntó a la multitud si habían obtenido lo que buscaban, no sólo el viernes por la noche, sino durante los pasados 50 años, y rindió homenaje a los humildes comienzos de la banda en los clubes de Queens, Nueva York.

La banda virtual

Durante el concierto, los actuales integrantes de la banda abandonaron el escenario para revelar avatares digitales de sí mismos. Después de la transformación, el Kiss virtual se lanzó a una interpretación de God Gave Rock and Roll to You.