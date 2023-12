Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de diciembre de 2023, p. 4

Madrid. La entrega del Códice Tlaquiltenango y tres piezas de valor histórico procedentes de Nayarit se formalizó en la embajada de México en Madrid, en lo que fue la primera recepción formal de este tipo de objetos de patrimonio nacional de las autoridades españolas. El acto, presidido por el embajador Quirino Ordaz Coppel, también contó con la presencia de los agentes de la Guardia Civil que colaboraron en el operativo, el juez que instruyó el caso, Juan Carlos Peinado, y los dos ciudadanos españoles que entregaron de manera voluntaria los objetos que habían pertenecido a su padre.

Según explicó a La Jornada uno de los agentes españoles que permitieron la incautación del Códice Tlaquiltenango, les llegó la alerta de las autoridades españolas de que se iba a subastar este pieza de enorme valor histórico. El objeto salió a la venta con un precio inicial de un millón 900 mil pesos y el supuesto propietario se negó a entregarlo. De ahí que se iniciara el proceso penal que culminó en su entrega definitiva.