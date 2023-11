Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. a31

Por momentos todas las bandas del cartel de la edición 13 del Corona Capital parecieron los teloneros de The Cure. Así se percibió cuando la seminal/germinal/determinante banda inglesa salió al escenario y algunos de los grupos que ya habían desfilado palidecieron y, otros, definitivamente, parecieron cantos de mentira.

La retahíla de 26 éxitos de The Cure en dos actos arrancó con Alone para no frenar, por 2 horas 40 minutos, pasando por Lovesong, Burn, Fascination Street, Push in between Days, Just like Heaven, A Forest y, pero por supuesto, Boys don’t cry.

Un irreductible Robert Smith escondió bajo su maquillaje la sonrisa, aunque seguramente estaba conmovido por reunir a la mayor cantidad de público del festival. Hasta se dio el lujo de estrenar una canción: And nothing is forever.

En contoneo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en unos cuantos centímetros del escenario, tocando la guitarra contrastó con las luces estroboscópicas que se movían sin ninguna delicadeza alrededor de él. Robert Smith se sabía figura absoluta de la noche, del evento completo, y reconoció el inmenso cariño que le tiene el público mexicano, que coreó todas las canciones.