▲ El músico británico y el ex presidente uruguayo se reunieron en una localidad cercana a Montevideo. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 7

Montevideo. José Mujica, ex presidente de Uruguay, y Roger Waters, músico británico, se reunieron en Maldonado, al este de esta capital, y compartieron su admiración mutua por sus trayectorias y activismo social.

Así se informó ayer en las redes sociales el Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra el opositor Frente Amplio (FA) y encabeza Mujica.

En el encuentro participó también la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, ex senadora y ex vicepresidenta de la República. Tuvo lugar luego de que el Directorio Nacional del FA oficializara en Maldonado sus precandidatos a las elecciones de 2024.

Se encontraron en un abrazo Mujica, Topolansky y Waters. No hay límite territorial ni lingüístico que impida la posibilidad de compartir un momento juntos , publicó el MPP.

Waters se presentó el viernes ante unas 25 mil personas en el estadio Centenario de esta capital, como parte de su gira denominada This is Not a Drill.

El concierto y su presencia en Uruguay estuvieron rodeadas por presiones y pronunciamientos en su contra acusado de antisemitismo, por lo que incluso hoteles capitalinos le negaran hospedaje.