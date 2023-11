Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 7

Antifaces con el rostro de Robert Smith, vocalista de The Cure, fueron parte del atuendo de los cientos de fanáticos que se colocaron frente al escenario principal del Festival Corona Capital, desde antes de las 16 horas de este domingo, para escuchar a la banda británica que regresó tras cuatro años de su pasada presentación en el país.

La legendaria agrupación, liderada por Smith, cerró con broche de oro la tercera jornada del festival musical que, por segunda ocasión, tras la pandemia, se realizó durante tres días.

Los fanáticos de The Cure llegaron desde distintos sitios del país y coincidieron con los fieles seguidores capitalinos en que esperaron con ansiedad a los intérpretes de Boys Don’t Cry, Lovesong y Close To Me.

Las playeras y otros atavíos con la imagen o logotipo de la agrupación fueron portados por los asistentes que ingresaron al Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta (playera) me la trajeron de Europa , comentó un hombre que vestía una de color negro con letras blancas y la imagen del célebre vocalista. Unos jóvenes aseguraron que la gran inversión monetaria había valido la pena para asistir al inmueble de Iztacalco.

Tampoco les importó que la espera para escuchar a la banda sería larga, pues se presentaría rondando las 23 horas, pues disfrutaron de una apacible tarde entre el aroma de variados alimentos, como burritos, hamburguesas y tacos de carne asada; mientras el sopor y el cansancio de caminar por el gran inmueble los espantaron con vasos de cerveza bien fría y otras sugerentes bebidas que se expendían en los bares, o bien, se compraban con las personas que a pie recorrían cada espacio del concurrido lugar.

Al Corona Capital llegaron personas de todas generaciones, estratos sociales y nacionalidades; cómo lograron acceder al festival musical –aseguraron– no importaba. En el pasado quedó que usaron sus ahorros para comprar las entradas, la espera espera para adquirirlas, ya fuera de forma digital o presencial, y lo asignado para gastar en comidas y bebidas.