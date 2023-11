Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 6

El tercero y último día del décimo tercer capítulo del Corona Capital atrajo la mayor acumulación de público y un forcejeo de sonidos, porque como para gustos hay colores, hubo ritmos para todos.

Ya se sentía el dominio del crepúsculo de ayer cuando el big beat electrónico del dueto inglés The Chemical Brothers puso a brincotear indiscriminadamente a los miles de asistentes, el ánimo se desbocó en el escenario Vans, la marea de gente no tenía principio y llegaba hasta la chingada.

Lo único malo de la enorme actuación de lo que se pudo apreciar de The Chemical Brothers fue que se empalmó con otro dueto inglés, Pet Shop Boys, en el escenario Corona Cero; el cantante y compositor Neil Tennant, así como el tecladista y también compositor Chris Lowe sacudieron los cuerpos con su electrosynthpop, fijado en las mentes de sus seguidores con sus éxitos a lo largo de cuatro décadas. Seductora e inolvidable presentación de los ingleses a los cuales se les veía agradablemente afectados con la muestra de cariño de la fanaticada al escuchar West End Girls, It’s a Sin y Always on My Mind, entre las decenas de sus temas.

Poco antes Noel Gallagher, coterráneo de las bandas antes mencionadas, tomó el escenario principal, Corona, con su grupo Noel Gallagher’s High Flying Birds y dejó sentir su poderío y genialidad al rescatar sus composiciones y clásicos de su anterior banda, Oasis, fue ahí cuando se fincó su concierto atestado por decenas de miles de mozalbetes que corearon a lo alto.

Sorprendiendo a propios y extraños, cayeron al Corona Capital The Lumineers directamente de Denver, Colorado, para desplegar su distinguido y fino folk alternativo. Una maravillosa y firme presencia del Wesley Schultz perfectamente matizada por Jeremiah Fraites; de forma clara se distinguió a sus fanáticos de siempre y a los nuevos cantando sus rolas adquiridas mediante sus incursiones en programas televisivos y películas. En síntesis, el grupo demostró que ya es una banda grande, capaz de llenar un estadio completo.

La solvencia y experiencia de tres décadas de las hermanas Deal, Kim y Kelley, con su The Breeders, vinieron a demostrar que no pierden el filo. De tajo, con sus primeros acordes con sonidos provenientes de lo profundo de lo más granado de los años 80 y 90 se echaron al público a la bolsa; incluso deslumbraron a los que no las conocían, pues su emparejamiento con el sonido característico de Kim Deal en su ex banda Pixies, por momentos remitió al grupo de Nueva Jersey, engañó por momentos a algunos miles de incautos específicamente cuando cantó Gigantic.

Just Mustard

Por la tarde, cuando el Sol dejaba sentir todo su dominio, las hostilidades las inició Just Mustard, banda de rock experimental que fue la abridora que más fortuna tuvo en lo que se refiere al público, pues el persona le cayó más temprano que el viernes y el sábado. No fue aleatorio que la hayan elegido para abrir la jornada dominical, pues el sonido, concepto y actitud de esta irlandesa remiten irremediablemente al sonido de The Cure; es más, podrían ser bandas mellizas si le quitamos la tersa y angelical voz de Katie Balla.