Desde Inglaterra llegarán dos entrañables grupos: Pulp y Blur; el primero desembarcará con todo su arsenal musical de britpop, glam rock y pospunk para elevar el ánimo de los asistentes con las coplas entonadas por su líder, Jarvis Cocker. Mientras, Blur hará los honores para no quedarse atrás con su granado y elegante sonido, sus múltiples facetas y proyectos alternos encabezados por Damon Albarn y su compadre Graham Coxon.

Otra de la bandas más esperadas es la consentida del público: The Cure, que comandada por Robert Smith cuenta con más de 30 años de desfilar por los más granados escenarios del mundo, y hoy llega al Corona Capital para deleitar a sus fieles seguidores con una parte de su amplio repertorio lleno de éxitos, aunque esta presentación se antoja insuficiente después de aquel mítico concierto en la Ciudad de México en el que se discutió tocando cuatro horas. Siempre es un deleite escucharla.

Realizado por primera vez en 2010, Corona Capital, ideado en el país, poco a poco se trasformó y hasta la fecha se mantiene como el principal referente no sólo para los gustosos de la música, sino también para la comunidad artística, pues ha demostrado que hoy es el festival mexicano que manda en el mundo , como reza su eslogan.

A partir de hoy y hasta el domingo se realizará el décimo tercer capítulo del Festival Corona Capital con un cartel de ensueño, en el que destacan Alanis Morissette, The Cure, Pulp, Arcade Fire, Blur, The Black Keys, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers y Thirty Seconds to Mars, entre los 83 artistas y bandas que desfilarán en el encuentro musical mexicano, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Magdalena Mixhuca.

▲ En la imagen de arriba aparece la guitarrista canadiense; abajo, aspecto de la edición de 2021. Foto cortesía Fernando Áceves y Pablo Ramos

Aunque diferentes pero no menos importantes y disfrutables, también del Reino Unido llegarán los duetos Pet Shop Boys y The Chemical Brothers. El primero, conformado por el cantante y compositor Neil Tennant y el tecladista y compositor Chris Lowe, dará una muestra de su largo camino recorrido con su fundacional sonido synthpop. El segundo no se quedará atrás: mostrará sus poderosos beats electrónicos manufacturados por Tom Rowlands y Ed Simons.

The Black Keys y Thirty Seconds to Mars serán dos de los representantes de la música de Estados Unidos en el Corona Capital 2023. The Black Keys, integrado por Dan Auerbach y Patrick Carney, dejará sentir su linaje musical adquirido a su paso por la escena independiente de su país, y los angelinos de Thirty Seconds to Mars, cuyos integrantes son Jared Leto, Matt Wachter, Shannon Leto y Solon Bixler, harán lo propio con su música alternativa.

Otros sobresalientes en esta entrega del Corona Capital son The Lumineers, LadyTron, The Breeders, Arlo Parks, Noel Gallagher, Kasabian, Metronomy, Caroline Rose, The Hives y Mother Mother, entre otros.

La edición más grande y exitosa en la historia del festival fue la de 2022, con más de 250 mil asistentes y alrededor de 85 bandas a lo largo de tres días de emociones, pero en cada una de sus entregas el encuentro ha dejado una huella imborrable en el panorama musical mexicano, habiendo celebrado exitosamente 12 en la Ciudad de México y cuatro en Guadalajara.

A lo largo de los años, este festival ha presentado a renombrados artistas y grupos como The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, Arctic Monkeys, Green Day, Billie Eilish, Dua Lipa, My Chemical Romance, Kings Of Leon, Pixies, Interpol e Imagine Dragons, que han colocado al festival como uno de los más grandes y populares, comparado con los más importantes del mundo.