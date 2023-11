D

os hombres jóvenes, entre los 20 y 30 años, llevan un buen rato de pie frente a una de las múltiples vitrinas de las calles de París. Mientras la observan, señalando con sus dedos tal o cual objeto exhibido en el escaparate, discuten con pasión. La curiosidad me retiene a unos metros de ellos tratando de comprender qué discuten. Por fortuna, hablan en francés y puedo entenderlos. Un ligero acento me deja pensar que la lengua francesa no es la suya. Si la utilizan es, sin duda, porque sus respectivos idiomas son distintos y el francés debe serles común. El más alto, un rubio, me parece provenir de algún país del Este de Europa. El otro, un moreno con una barba que le esconde el mentón y parte del cuello, da la impresión de ser originario de un país árabe de África del Norte: Argelia, Marruecos, Túnez.

Tanta atención ponen en la vitrina que puedo acercarme a ellos para escucharlos mejor. Desapercibida por sus ojos, me adapto a mi confortable posición de invisibilidad tan propicia a los espías. Cuando no alzan los brazos para señalar los objetos exhibidos en el escaparate, se tocan con familiaridad en los hombros, la espalda, con ligeros golpecillos que revelan la proximidad entre ambos. Debe unirlos la soledad de cada uno en una ciudad a la que llegan de sus lejanos países. Su encuentro pudo darse en la calle, en uno de los centros para acoger inmigrantes, en uno de esos lugares donde se distribuyen las sopas populares . El más alto lleva la chamarra abierta y parece no sentir el frío de otoño que sufre el otro, quien trata de controlar el temblor provocado por la baja temperatura dando otra vuelta a su bufanda alrededor del cuello.

El tema de su apasionada discusión es si la vitrina es la de una farmacia. Uno y otro dudan, cambian de opinión. Cuando el rubio afirma que se trata de una farmacia, el moreno lo contradice. Cuando el africano señala hacia lo alto de la tienda la luminosa cruz verde, enseña de las farmacia, el rubio muestra con su índice los productos coquetamente dispuestos para atraer la atención de un posible comprador.