ámara con el festival de Rock y Ruedas. Vamos a llegarle, ¿no? será en el campo, en un lugar llamado Avándaro. Sepa dónde queda ese pueblito; guachemos dónde y cuánto antes de caerle ¿no? Por lo pronto, los boletos, dicen, no están tan cariñosos: 25 varos -el salario mínimo está en 32– o sea, el precio está chido para que le caiga la maestriza; nomás falta no se agandallen con el precio del pasaje porque me corrieron la onda que es adelante de Toluca. Al atardecer del sábado 11 de septiembre de 1971 dos parejas llegaron a Valle de Bravo alrededor de las cinco de la tarde: mira, los chavitos nos saludan haciendo la señal de paz y amor: qué alivianados morritos. Ora, pongámonos al tiro para llegar a Avándaro antes que arrecie the rain; sigamos a la chaviza que parecen van en peregrinación guadalupana. Je. Cincho, van al festival y es un agasajo que la llovizna no friquee a nadie, todanos siguen rolando en calma y con una vibra muy acá. Chale, ya hay un resto de personal, creo aquí nos quedamos ¿no? El escenario queda lejos –los que están arriba parecen muñequitos de teatro guiñol de tan chiquitos que se ven jeje–. Ya son como las siete de la mañana ya piremos ¿no? Lo más chiro es que no hubo azotes ni agandalles de tiras ni de sardos y te fijaste que algunos maestrínes y dos/ tres tortitas repartieron refine y hasta los más pachecos agarraron la onda y aunque el sonido estuvo muy chepin, la música que se pudo oír sonó machín. Pos a cargar cobijas y mochilas y a desafanarnos porque ya empezó la retirada de la chaviza. Mañana leeremos y escucharemos el guato de rollos chafas sobre el Festival de Rock y Ruedas. A propósito ¿supiste dónde iban a ser las carreras de naves? Nota del redactor: 52 años después se sigue hablando de aquel festival, con el plus, de que algunos asistentes recuerdan el repertorio de cada banda y la hora exacta de cuando tocaron la rola enlistada.