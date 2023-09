La tensión aumenta palpablemente después de que un trágico incendio en un restaurante ilegal montado en uno de los departamentos obliga al nuevo alcalde a vaciar todo el inmueble.

Haby entra en política, mientras su amigo Blaz, presa de la furia y la desesperación, decide tomar el asunto en sus manos con consecuencias dramáticas.

La actriz senegalesa Anta Diaw describió el rodaje como una experiencia bastante sorprendente , pero admitió que actuar en algunas de las escenas más crudas, como el esfuerzo de cargar el ataúd de un ser querido por las traicioneras escaleras del bloque de apartamentos, le pasó factura.

Cuando me llamaron al set y encontré el ataúd en medio de la habitación, es cierto, no estaba claro cómo proceder , explicó. “No pensé que me afectaría tanto. Me tomó cinco minutos recuperarme.

Manenti, que ganó el César 2020 al actor más prometedor por Los miserables, volvió a trabajar con Ly en la nueva película.

Sobre su personaje Pierre en Los indeseables, que se ve obligado a navegar por la incendiaria escena política local mientras sigue practicando la medicina y tratando de calmar a su preocupada esposa, comenta que quiere hacer que las cosas cambien y lo hace de una manera un poco radical. Cree que tiene la razón y que el fin justifica los medios .