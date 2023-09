Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 12 de septiembre de 2023, p. 4

En su corta vida, y breve carrera artística de tres años, el mexicano Abraham Ángel Card Valdés (1905-1924), quien firmaba Abraham Ángel, produjo sólo 24 pinturas, cuatro de las cuales permanecen perdidas. Su sorpresiva muerte a los 19 años, al parecer un suicidio, impactó al mundo de arte local y lo inmortalizó como figura legendaria.

El pintor, sin embargo, nunca fue olvidado. Dejó una honda huella en el ambiente artístico al ser considerado una de las figuras prominentes de su generación, debido a su particular estilo, que reflejó la sociedad y cultura cambiantes de la Ciudad de México en los años 20.

El Museo de Arte de Dallas (DMA, por sus siglas en inglés) ha emprendido el primer estudio mayor de la obra de Abraham Ángel en más de 35 años, y la primera muestra de su pintura en Estados Unidos.

Se logró reunir 19 obras de su autoría, que se exhibirán junto con siete de sus contemporáneos, incluido sus mentores Adolfo Best Maugard y Manuel Rodríguez Lozano, así como Roberto Montenegro, con la finalidad de contextualizar su práctica artística dentro de la narrativa más amplia del modernismo mexicano.

La exhibición Abraham Ángel: Between Wonder and Seduction (Abraham Ángel: Entre el asombro y la seducción) abrió el domingo pasado en el DMA, donde permanecerá hasta el 28 de enero de 2024. Luego, viajará al Museo de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México, para una estancia del 16 de marzo al 9 de julio. La mayoría de sus cuadros se encuentran en el MAM y en el Museo Nacional de Arte.

Método Maugard

Nacido el 7 de marzo de 1905 en El Oro, estado de México, luego radicado en la capital del país, a los 16 años, Abraham Ángel conoció al pintor Adolfo Best Maugard, quien desarrolló un método para dibujar basado en la combinación de siete elementos básicos del diseño. En el contexto de la Revolución Mexicana, el Método Maugard fue abrazado por el sistema educativo nacional dado su mensaje inherente de que cualquier persona podría aprender a crear fascinantes obras de arte si recibía el entrenamiento adecuado.