Figura destacadísima del arte contemporáneo de Zacatecas, López Monreal vuelve a sorprender ahora con estos Mágicos Márgenes que significarán para el visitante el ingreso a un mundo exótico y al mismo tiempo vigorosamente real. Con esta muestra, el artista contribuye a los actos conmemorativos del 45 aniversario del Museo Francisco Goitia y estará abierta al público hasta el 11 de febrero de 2024. José María Napoleón, magnífico compositor e intérprete y matador en retiro, pronunció ese día el pregón taurino de la Feria Nacional de Zacatecas con la misma emoción de sus inspiradas canciones, y entre otras cosas dijo: “Vestirme de torero ha sido quizás más apasionante que vestir mi traje a la medida para salir a cantar... ese miedo que viví antes de torear, mezclado con la emoción de hacer aquello que siempre me apasionó: torear, mirar a la muerte de frente y saber que cada tarde había una vida que se iría, la del toro o la mía. No se me mal entienda, vestirme para cantar es de las cosas que más disfruto en mi vida, un momento en el que de hecho sigue habiendo tauromaquia; mi saco, una casaca, el intro de una canción, parches y metales, y culminar con Vive y el público de pie, son mi salida a hombros de cada plaza, porque siempre he sido torero, siempre he sido compositor y cantante y cuando canto lo hago al natural, como se torea y se canta. La única diferencia que encuentro cuando toreaba y cuando canto, es que toreando me jugaba la vida y cantando la dejo en el escenario.