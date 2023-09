Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 8

Los Aptos, grupo estadunidense de origen mexicano, se inspira en los corridos tumbados, que mezcla con pop; incluye letras en español, en las que deja de lado los temas de violencia y marcas de ropa, usuales en ese subgénero musical, para contar historias de amor y desamor, las cuales plasma en su más reciente álbum, Descifrar.

Nacimos en Estados Unidos, pero tenemos nuestras raíces en México, pues nuestros papás son de Monterrey. Los corridos tumbados están pegando mucho por acá; los jóvenes se identifican con ellos porque su sonido fresco y auténtico , señaló Juan Ortega, fundador, guitarrista y cantante de la banda, en entrevista con La Jornada.

La agrupación, integrada por Ortega (voz), Jony Rivera (bajo) y Daniel Vaides (teclados), amigos desde la secundaria, ganó popularidad con publicaciones en redes sociales, sin ayuda de una disquera o de publicidad. En su breve carrera musical cuenta con un millón de oyentes al mes en Spotify, además de participar en el programa Radar México de esa plataforma.

El domingo se presentará en el primer festival ARRE HSBC, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que también tocarán grandes exponentes de la música regional mexicana como Natanael Cano, Peso Pluma, Ramón Ayala, Banda Machos y Los Cadetes de Linares.

Estamos contentos, porque será la primera vez que nos presentaremos en la Ciudad de México; la mayoría de nuestros seguidores son de esta localidad y tenemos mucho amor a la cultura mexicana; mezclamos la música que escuchaban nuestros padres con la actual , agregó el cantante.

Miel y Tú me llevas a otro espacio

En su nuevo disco colabora el cantante, músico y productor Cuco en el tema Miel, y DannyLux en Tú me llevas a otro espacio.

“Trabajar con Cuco fue una locura; soy su fan. La primera canción que escuché de él fue Lo que siento, nunca pensé tocar con él; es tan amable que estamos agradecidos por la oportunidad que nos dio.