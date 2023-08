N

o sólo los antitaurinos y animalistas, tampoco el desplazamiento del tema de toros en los medios, menos la tremenda ignorancia de lo que constituye la tradición taurina de México (1526) en lo económico, socio-cultural, jurídico y político, ni siquiera el agravio al público y aficionados por las complicidades entre juececitos como sensitivos, propietario y concesionarios de la Plaza Muerta, antes Plaza México, y la inefable autoridá, ocupada hace años en intentar resolver problemas más trascendentes que apoyar una de las expresiones identitarias mejores del pueblo mexicano.

La realidad es que también en este original espectáculo hace años que ya no pasa nada o no ocurre algo importante desde el punto de vista no sólo tauromáquico, sino social y cultural. Hará unas cuatro décadas que los autocomplacientes taurinos se dedicaron a estrechar lazos entre ellos mismos, no a ofrecer a la gente emociones a partir de la bravura de bestias y de hombres, y a la verdadera competencia de estos en el ruedo. Se les olvidó que son los ídolos, no los que figuran ni los ases importados, quienes permiten a los públicos reflejarse y enorgullecerse con sus hazañas delante de los toros. Aunque no falta el que se enorgullece con su incorregible Selección de futbol.

Hoy cualquier chufla lambiscón se dice periodista, y con ese título ganado a golpes de oportunismo y alcahuetería al impune monopolio deambula por las redes sociales publicando artículos sin firma adjudicados a algún medio independiente o reproduciendo despreocupado textos de otros sin autorización de éstos. Se trata de amarrar navajas y aparentar ser un profesional. Por ello llama la atención que en Infiernet, ese gurú tribal que pretende saber de todo y si no lo inventa según intereses y acuerdos, aún queden aficionados comprometidos con la información y la reflexión en torno al fenómeno taurino mexicano o lo que de él va quedando, gracias a añejas gestiones tan adineradas como estrechas de miras.