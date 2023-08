Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 3

Salvar a un soldado del paredón. Así es rescatar a uno de los miles de sentenciados en el Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución, que concluye este domingo. Paloma Sáiz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, afirmó ayer en la inauguración que la mayor parte de los habitantes de este país no pueden entrar en una librería y comprar libros. No es que no quieran leer, el problema es que no tienen acceso a libros baratos .

Explicó que esta venta se organizó gracias a la colaboración de los expositores, tanto libreros como editoriales, para financiar el remate y sin tener ganancia porque “queremos que los stands sean lo más barato posible para que no repercuta en el costo del libro”, los precios están entre 10 y 150 pesos máximo. Es increíble ver a la gente con grandes bolsas o maletas de libros , comentó. Y se benefician también las editoriales porque les cuesta un dineral mantenerlos en bodegas.

Salva un libro, no dejes que lo destruyan , dice el lema en las lonas que dan la bienvenida en cada una de las 10 carpas que tienen rodeado el monumento de cantera y metal. Un encuentro de mundos se abre sólo al asomarse a una de las mesas, donde lucen las portadas de los grandes secretos del liderazgo, Las conversaciones con Dios, un cuento sobre hadas, y Hombre al agua, de Fabrizio Mejía Madrid, entre diversas opciones.

En uno de los puestos una mujer de la tercera edad tomó un libro de portada azul de una caja y lo mostró en el aire preguntando a la vendedora por el precio. ¡Veinte pesos! , le responde alto la señorita con camiseta negra. Las monedas tintinean y el intercambio se concreta. La señora le da el libro a su acompañante, quien cuidadoso lo mete en una de sus dos bolsas y lentamente continúan caminando, las pesadas compras colgando de las manos, hacia la siguiente trinchera cuesta arriba de la explanada.

En otro punto, un adolescente removía libros, escarbaba concentrado, buscando aquello que cumpliera sus expectativas. La escena se repite, personas mayores, dos hombres encorbatados y con traje azul ya con bolsas repletas, jóvenes en pleno apogeo de curiosidad, hasta una pareja de policías que en su rondín se van asomando entre los alteros de revoltijos de papel, los carteles de ofertas en cartulinas fosforescentes.