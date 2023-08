La primera, no dejar de hablar de la violencia de género, que en este país los números lo dicen todo. No esperar a que sea un Día Internacional de la Mujer para levantar la voz. Soy de los que piensan que no es un tema exclusivo de género. Somos muchos, por lo menos en mi círculo cercano, los que queremos y respetamos a las mujeres. El otro aspecto esencial que no se nos tiene que olvidar es que el arte también es una expresión para hacer crítica .

Mismo texto, pero emociones diferentes

Pese a que es el mismo texto, destaca el histrión, son emociones diferentes y cada una de ellas te llevará a un lugar de cuestionamientos. Recuerdo en mi familia, mi abuelo siempre nos enseñó a cuidar y respetar a todas las mujeres. Y esa educación la tuvimos varios hombres, pero se nos olvida .

Peña comenta que lo que hace en la academia Arti Aity Studio –que inauguró el año pasado y donde se imparten talleres de teatro, pintura y danza para niños– es inculcar el respeto y los valores sin distinción de géneros. A los adultos misóginos es difícil reducarlos, pero sí creo en una nueva generación de niños que crecerá respetando y valorando a la mujer. Por eso, esta obra, aunque tenga un tema tan álgido, queremos llevarla a otras partes para que los niños quizá comiencen a abrir los ojos”.

A lo que se refiere Luis Fernando es a lograr que con la troupe Atenea Teatro se haga un movimiento cultural en el que se sumen hombres y mujeres, sin esperar a que sea 8 de marzo. Estamos en pláticas con otros teatros para llevar el montaje en su versión larga (una hora 20 minutos). Trabajamos también en otros textos para llevar la iniciativa más allá de la Ciudad de México, como a centros penitenciarios como la cárcel de mujeres. Asimismo, llevarlo al interior de la República, sobre todo a los lugares de gran incidencia de feminicidios y ataques a la mujer. Hacer un recorrido con éste y otros montajes para no dejar de crear conciencia .

Por la simple satisfacción y las ganas de seguir luchando, Luis Fernando Peña hace activismo con la cultura. En la televisión no se dice y en pocos periódicos se menciona sobre violencia contra la mujer. Incluso me han dicho algunas mujeres que no hable porque no soy mujer. Sí puedo levantar la voz porque tengo dos hijas y no voy a esperarme a que algo les pase para salir a marchar. Voy a producir algo que me apasiona, teatro y voy a contar estas historias. Efectivamente, no tengo la sensibilidad de una mujer para estos temas, pero por eso, las que actúan y levantan la voz en el escenario, son mujeres .

Las actrices que alternarán las funciones son Cinthia Aparicio, Alessandra Pozzo, Natalia Alcocer, Patricia Gallo, Diana Llano, Pamela Reul, Sharon del Sirius, Tanya del Castillo, Ally Noris, Yam Acevedo, Allyn Muñoz, Edna Alcocer, Brenda Barragán, Eva Carrillo y Mery Rangel. La dirección escénica es de Pablo Mendizábal y en la asistencia de producción están Jesús Murillo y Carlos Guerrero.

A partir del 4 de agosto, serán siete funciones por día viernes y sábados (a partir de las 19 horas, una cada media hora). El domingo empezarán a las 18 horas, e igual, serán siete funciones, una cada 30 minutos. La cita es en casa del Indio Fernández, en Dulce Olivia (que el cineasta nombró así en honor a Olivia de Havilland) y Zaragoza.