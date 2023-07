Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 25 de julio de 2023, p. 2

La democracia está en riesgo en Occidente porque están surgiendo oleadas de individuos que pretenden ser líderes políticos con poquísima formación ideológica y que se presentan en el escenario político en una suerte de puesta en escena que parece más la de un actor de cine o un modelo de alta costura que la de un responsable público, con técnicas de debate copiadas del mercadeo , dice el filósofo andaluz José Luis Moreno Pestaña (Linares, 1970).

A propósito de la publicación en México de su libro Los pocos y los mejores: Localización y crítica del fetichismo político, publicado por Akal, el catedrático de la Universidad de Granada advierte en entrevista con La Jornada que estas dinámicas empresariales aplicadas a la política que han hecho que prolifere un tipo de partido político fuertemente organizado a través de un líder carismático, donde la estructura intermedia, aquella que permite la deliberación y el debate, ha desaparecido.

Se trata de una situación que, añade, como decimos en España, tiene las piernas muy cortas, porque puede producir mucha fascinación en el momento, pero luego produce una terrible decepción, pues se trata de personas incompetentes políticamente, reclutadas a partir de redes clientelares o de formas de diferenciación absurdas, como la belleza física. Esto puede producir un impacto muy fuerte en un primer momento, pero acaba en una desilusión enorme , insistió.

Proyecto imperfecto, pero potente

El especialista en filosofía moral considera que es un problema muy grave este modelo que quita potencia y degrada a la democracia, pues “si seguimos llamándolo, precisamente, democracia, corremos el riesgo de que muy pronto la próxima generación comience a ver este sistema político con muchísima distancia.

Por eso es responsabilidad de las personas que trabajamos en las universidades recordar que la democracia es un proyecto, no perfecto, pero extraordinariamente rico y potente, que lleva recorriendo el mundo desde hace más de 2 mil 600 años y que vale la pena conservar.

El libro de José Luis Moreno Pestaña fue ganador del segundo Premio Internacional de Pensamiento 2030, convocado por el Institutu Asturies 2030 y el Grupo Editorial Akal, ex aequo con La emancipación de los cuerpos, de Marco Sanz Peñuelas.

Participación colectiva

Para el autor, la alternativa sería “establecer formas de participación política que no estuvieran vinculados exclusivamente a los partidos. La mayoría de las personas están de acuerdo en temas centrales en los que no hay diferencias ideológicas, por lo que éstas no son esenciales.