Viernes 21 de julio de 2023, p. 9

La cantante Eugenia Craviotto explica en entrevista que el nombre de la banda Mamita Peyote “fue instigado por el cosmos. La historia consta de dos partes, la primera se remonta a nuestros inicios cuando íbamos a un viaje hacia Bolivia y paramos en un pueblo de la provincia de Jujuy, Argentina, específicamente en el pueblo colonial de Purmamarca. Conocimos su cementerio y nos dimos cuenta que muchas de las tumbas tenían en sus placas la palabra mamita; una de ellas decía ‘Mamita Eduviges, gracias por la música’, nos sedujo mucho no entender quién era Eduviges ni saber porqué le daban las gracias por la música. Cuando regresamos pensamos seriamente llamar a la banda Mamita Eduviges, pero como que Eduviges no gustó mucho, y lo remplazamos por Peyote por el sentido místico y su efecto alucinógeno, así como su relación con la música, que conecta de una manera que no podemos entender”.

Originarios de Rosario, Argentina, la agrupación Mamita Peyote, integrada por Eugenia Craviotto Carafa y Charly Bertolín llega por segunda ocasión a México para proseguir con la conquista de oídos mexicanos y contagiar con su original sonido con fuerza, sello propio y un estilo que recorre en rocksteady, reggae, ska-jazz, rumba, cumbia, swing, rock, funk. Con dos discos de estudio, ambos nominados a los Premios Gardel 2015/2019 (Argentina) en la categoría Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana, Runfla calavera y su disco homónimo, los han llevado a presentarse en escenarios importantes, como los que recorrerán en México en este mes durante su gira presentando su sencillo Sentencia con la participación de Daniel Suárez y Condor Sbarbati (del grupo Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli y Martin Moska Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes, sus padrinos) en batería y percusión, quienes, además, estuvieron a cargo de la producción artística.

Con su arsenal de sonidos, Mamita Peyote se considera un grupo de la vieja escuela porque se ha formado en el camino, con mochila a la espalda y recorriendo el circuito musical independiente de los países que ha visitado, por ejemplo, su reciente gira arrancó el 30 de junio con su show de apertura en el Royal Club 2000 en Tlalnepan-tla, para seguir el primero de julio en Zumpango de San Pedro de la Laguna en el contexto del Festival Rock y Ska en la Feria Vol. 6. El 2 de julio se presentaron en la Feria Reggae CDMX 2023 en el Foro Moctezuma, y continuaron su gira en Playa del Carmen el 5 de julio en La Verbena, para terminar presentándose al lado de Kchiporros en el C3 Stage de Guadalajara el 14 de julio y un día después en el Café Iguana de Monterrey. Finalmente, concluyen mañana en la Ciudad de México en el Lunario del Auditorio Nacional como telonera del grupo paraguayo.