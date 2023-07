Merry MacMasters

Viernes 21 de julio de 2023, p. 3

Tocaré donde me den oportunidad. En México, Estados Unidos, Europa (me muero por tocar con la Filarmónica de Berlín)... en todos lados , expresa la joven pianista mexicana María Hanneman (2006), quien ofrecerá presentaciones en la Ciudad de México y Puebla. Adonde me inviten siempre estaré agradecida con las oportunidades que me dan; las aprovecho , precisa.

El próximo recital de Hanneman, quien cursa estudios de piano en España, será este domingo en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), por el 150 aniversario natal y 80 de fallecimiento de Serguéi Rachmaninoff (1873-1943).

Del compositor ruso interpretará Preludio de las campanas op. 3 no. 2. El programa también incluye obras de Bach, Beethoven, Chopin, Czerny, Debussy, Scarlatti, Schumann y Scriaban.

Para Hanneman, cada pieza tiene lo suyo: Algunas son más lentas y sentimentales. Otras, más intensas o más alegres. Hay muchas emociones en este repertorio. Intentaré sacar las emociones y hacer público lo sentido . Se trata de un repertorio que escogió junto con su maestra en España, Ofelia Montalvo.

El primero de agosto se presentará en el complejo museístico La Constancia Mexicana, en la ciudad de Puebla; al día siguiente, en el teatro Victoria, de Teziutlán, con la Orquesta Filarmónica de Puebla, bajo la batuta de Eduardo Carlos Juárez. Interpretará el Concierto para piano no. 23 de Mozart.

También tiene compromisos en España. Ha sido invitada por el ayuntamiento madrileño y organizadores culturales para participar en los festejos de la Hispanidad el 7 de octubre. En seguida, tocará en la versión sinfónica del musical Malinche, de Nacho Cano, en la Institución Ferial de Madrid.