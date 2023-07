Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Jueves 20 de julio de 2023, p. 9

Hoy comienza la Comic-Con de San Diego (SDCC, por sus siglas en inglés), la celebración del medio de la historieta más grande del mundo. El encuentro, realizado por primera vez en 1970 con 300 asistentes, y que creció hasta volverse a principios del siglo XXI una fiesta de la cultura pop, que este año recibirá a casi 125 mil personas, aunque redujo su agenda de actividades por las huelgas de guionistas y actores estadunidenses, lo que no obstará para que estén presentes importantes creadores mexicanos de la narrativa gráfica. Además, se rendirá homenaje al monero fundamental: Eduardo del Río Rius.

La SDCC otorga anualmente el Premio Eisner, llamado así por Will Eisner, fundamental por su personaje El Spirit y sus aportes a la teoría y práctica de la narración gráfica , al cual está postulado en la categoría mejor historia en un número unitario , el dibujante sonorense Carlos Fabián Villa, por la historieta Mary Jane & Black Cat Beyond (Mary Jane y Gata Negra más allá), escrita por Jed Mackay y publicada por el gigante editorial Marvel Comics.

Talento nacional

Si bien las grandes productoras cinematográficas y televisivas como Sony, Disney, Universal, HBO, Warner Bros, Netflix y Apple Plus no acudirán, dado que actores y escritores tienen prohibido por sus sindicatos promover las producciones en que participan, esto no impedirá al talento mexicano divulgar su trabajo.

Hoy a las 15 horas, tiempo del Pacífico, se ofrecerá la conferencia titulada Ultrapato desatado, que presentará avances de la película de dibujos animados Ultraduck, inspirada en el personaje creado por el regiomontano Édgar Delgado, conocido por su labor como colorista en las historietas de Marvel.

El actor de origen hispano Danny Trejo, quien interpreta a Ultragallo, el villano de la cinta, está confirmado para acudir al encuentro, pero al cierre de esta edición se ignoraba si en efecto asistirá, debido a la huelga de histriones.

A las 11 horas de mañana el chilango Raúl Valdés, quien ha dibujado cómics para Marvel y la más importante rival de esta casa editorial, DC, charlará con el gladiador Canek Jr sobre la historieta mexicana con temas de lucha libre, y en especial de la serie que ambos realizan, publicada de manera independiente.

Homenaje a Rius

Asimismo, a las 11 horas, Erasmo Rodríguez, plastimonero (hace cómics con muñecos de plastilina), colaborador de la revista El Chamuco, humorista, actor y cineasta tapatío, participará en una actividad colateral a la SDCC: una exhibición y un homenaje al genial narrador y comentarista gráfico Eduardo del Río, Rius (1934-2017), presentados con el apoyo del Museo del Estanquillo en el recinto cultural Casa México de la Villa Seaport de San Diego, que incluirá actos musicales en vivo con mariachi, ballet folclórico y cantantes de ópera.