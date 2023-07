Afp

Seúl. El grupo pop surcoreano BTS publicó sus memorias para celebrar sus 10 años de existencia.

Estoy aquí desde las 9 horas y finalmente tengo el libro , afirmó Aqilah, un fan de Malasia, frente a la librería Kyobo en Gwanghwamun, una de las más grandes de Seúl, capital de Corea del Sur.

Beyond the Story: 10-Year Record of BTS fue coescrito por el periodista surcoreano Kang Myeong-seok y miembros del grupo, indicó la editorial estadunidense Flatiron Books.

El libro también se publica en Estados Unidos, donde ya está entre los más vendidos en Amazon gracias a los pedidos anticipados.