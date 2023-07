Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de julio de 2023, p. 7

Encerrada en sí misma, Soco sirve cada noche la cena con una rutina que se congela en el tiempo debido a la desaparición de su hijo y por la falta de información sobre su paradero. La terrible incertidumbre se encuentra en saber si está vivo o muerto.

En la obra Variaciones Schrödinger, que se presentará a partir del 20 de julio en el Teatro Benito Juárez, se hace una metáfora o un símil para abordar una problemática que comenzó desde hace muchos años en el país, la cual ha estado en constante crecimiento y parece que no se detiene , explicó César Chagolla, dramaturgo y director del montaje.