Lunes 10 de julio de 2023, p. 7

Vivir Quintana, quien dio voz al dolor y a la lucha en Canción sin miedo, sabe que el tema tendrá que seguir sonando en diversos foros y lugares, pues la violencia de género no disminuye y es peligroso ser mujer en la actualidad .

Sostuvo: El ataque al género femenino es horrible en las calles, en redes sociales, en escuelas, en industrias, en empresas y tendremos que seguir tocando el tema todo el tiempo, lamentablemente .

La cantante y compositora quien ha salido adelante de diversos obstáculos en la vida y trayectoria y ha visibilizado problemáticas, esta vez, se alejó del tono de denuncia social, de su espíritu combativo y se concentró en la escritura autobiográfica confesional para lanzar el sencillo Corazón de ave. Es una vulnerabilidad hecha canción , expresó la intérprete.

Este tema cambia el giro en el sentido de que es mi primera canción más personal; la escribí a finales de 2016 y trata de aquel momento cuando la pasé muy mal en la Ciudad de México, porque no podía sostener mi vida en la capital , recordó Quintana.

Detalló: “Los dos primeros años fueron muy difíciles porque no conocía a nadie, pero después encontré a la Sociedad de Autores y Compositores de México donde hice amigos; pese a ello, se me complicó la situación, ya que no lograba vivir de la música, pagar una renta ni invertir en mi carrera... luego de trabajar en cines, hacer estudios de mercado y levantar encuestas que no tenían nada que ver con lo que yo quería, regresé a Coahuila. Ahí fue donde escribí la letra de Corazón de ave”.

Este tema lo hice pensando en la música, pero como persona, por eso parece de amor, algo como de te fuiste y me dejaste porque hay circunstancias por las que no podemos estar juntos, pero la realidad es que eso sentía yo por la música .

