Lunes 10 de julio de 2023

Tijuana, BC., Después de tres años de incertidumbre –no sólo por la pandemia, sino también por problemas de financiamiento–, regresó este fin de semana la Feria del Libro de Tijuana, dedicada este año al genio de la imaginación Julio Verne y con un programa que combina libros y autores de gustos diversos, de Jorge Bucay –y sus best sellers de autoayuda– a representantes de la literatura mexicana, como Silvia Molina o Enrique Serna, pasando por textos históricos, como El fundador de California, de Pedro Salmerón, y autores locales de novela y poesía.

La feria abrió su edición 38 con la presentación de la colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, y con la explicación de Luis Arturo Salmerón sobre la idea de que no todos tenemos que leer El Quijote, La Ilíada o La Odisea, sino lo que te guste. Y, ¿cómo sabemos qué le gusta a la gente?, pues publicando materiales de todos los géneros, novelas gráficas, crónicas... historias de entre 16 y 64 páginas que se puedan vender en 10, 14, 20 pesos. ¿Juan Rulfo? ¡Imposible!, sus herederos nunca permitirían que un libro de él cueste nueve o 10 pesos .

Vientos del Pueblo, colección para las calles

Salmerón señaló que la colección de 73 libros ha vendido más de 2 y medio millones de ejemplares –ocho están agotados–, no es completamente coleccionable y sus ejemplares no están enumerados. Autores como Juan Villoro, Hinojosa o Mónica Lavín han regalado sus cuentos a la colección, porque, si no podemos darlos en 20 pesos, pues no lo hacemos .

Vientos del Pueblo es una ventana que acerca a géneros como la novela negra o el periodismo, pero también a la ciencia ficción; ahí está la historia de Pepe Rojo –el tijuanense de la colección, aunque nació en Chilpancingo–, Ruido gris, distopía donde la tecnología y la permanente exposición a los medios de comunicación masiva dominan el mundo.