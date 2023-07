Jaspe Ress

The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 9 de julio de 2023, p. 7

A Isabelle Huppert la consideran en la actualidad como la actriz más destacada de Francia, por calidad no por cantidad , aunque ya no recuerda en cuántas películas ha trabajado.

Ahora que su país, Francia, vive momentos sociales convulsos, la ganadora de premios César, Bafta y nominada al Óscar por Elle, The Piano Teacher y Call My Agent!, interpreta a una denunciante de la vida real que luchó para limpiar su nombre en La Syndicaliste (La sindicalista).

Isabelle Huppert ha interpretado a una monja que escribe de erotismo, una profesora de piano autolesionada, una cartera asesina, una víctima de violación vengativa, una prostituta patricida, una traductora traficante, una acosadora matrona, una madre obsesionada con el sexo. ¿Cuál es la mejor manera de resumir la irreductible carrera de la actriz quizás más notable de Francia?: workaholic, aquellos que no pueden dejar de trabajar.

Ésa fue la caricatura propuesta por la comedia dramática francesa Call My Agent!, en la que Huppert se interpretó a sí misma como una actriz que simplemente no puede decir que no, trabajando día y noche en dos películas en dos idiomas. Tienes la resistencia de un sherpa nepalí , le dice su agente ficticio. Eso fue bastante gracioso , recuerda Huppert, pero todo es una exageración, por supuesto. Participé en la escritura. Y lo peor vino de mí .

¿Cuántas películas ha hecho?, le pregunta The Independent en Londres, donde promovió su reciente filme. No, se encoge de hombros. Sé que son muchas, pero no sé cuántas , pero son como 115, incluidas cinco todavía en posproducción. Y no tengo favoritas. O, el último filme podría serlo. Acabo de regresar de Corea, donde hice una película, así que ésa es probablemente mi favorita .

Tomemos su desordenada vitrina de trofeos: un Bafta a la revelación más prometedora por el drama The Lacemaker (1978), César por el thriller A Judgement in Stone (1996) y la película de violación y venganza Elle (2017), por la que también ganó un Globo de Oro y una nominación al Óscar. En Cannes, obtuvo el premio a la mejor actriz por el cuento de asesinos Violette Nozière (1978) y la apasionante historia de autolesiones de Michael Haneke, The Piano Teacher (2001), que también le valió un premio del Cine Europeo.

Por ahora, está La Syndicaliste en la que encarna a la representante sindical Maureen Kearney, una irlandesa de la vida real que enseñó inglés en una empresa francesa de ingeniería nuclear. En 2012, su vida se volvió mucho más dramática: hizo sonar el silbato cuando le filtran un plan secreto para vender la tecnología nuclear de Francia a China. La historia de los intentos corporativos de desacreditar a Kearney sería lo suficientemente impactante, pero esto es dos películas en una. La segunda mitad habla de su misteriosa violación, su condena por perder el tiempo de la policía y su posterior esfuerzo por limpiar su nombre.