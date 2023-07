Juan Ibarra

Domingo 9 de julio de 2023

Víctor Manuel cumplió este 7 de julio 76 años. En medio de una gira que abarca diversas ciudades españolas, pero que también llegará a México el próximo mes de octubre; el cantautor sigue disfrutando de subirse a los escenarios y celebrar la vida con su público. El músico afirma que siente bien. No me pesa el trabajo , señaló en entrevista con La Jornada, nunca he tomado esta profesión como algo sacrificado .

El intérprete sigue celebrando su 76 aniversario, algo que comenzó como una propuesta de su compañía discográfica para hacer una antología de su carrera que fue bautizada como La vida en canciones. Pronto para Víctor Manuel se volvió personal el proyecto, no quería que la selección reflejara únicamente lo que alguien más apreciaba de su obra musical. No quería que sólo estuvieran los grandes éxitos, o las canciones más conocidas. Quería también que estuvieran los fracasos y las cosas que no se han escuchado. Melodías que te provocan verdaderas catástrofes en tu vida artística pero que tú te empeñas en un momento determinado en hacerlas. Todas esas cosas están en el disco , detalló.

A su modo de ver, el acercamiento que propone es más honesto con la manera en que se ha desarrollado su trayectoria. Creo que las carreras largas, como es mi caso, se componen de todo, de momentos cumbres y fallos profundísimos. Cuando dependes de tu repertorio, de tu manera de escribir, a veces coincides con el público, pero no siempre , señaló.

Éxitos y fracasos

A diferencia del público, él como autor de su música posee una relación distinta con sus obras. Tal es el caso de las canciones desgraciadas, que pienso habrían debido tener mejor suerte porque a mí me parece que están bien hechas, están bien construidas, la grabación quedó estupenda y a la gente no le importó absolutamente nada. Eligen otra, esa es la tiranía del público , explicó. Y eso es también el vértigo de esta profesión, que es que nunca estás seguro de nada, estás como inventándolo todo en cada paso que das, y ese es el atractivo también .

De todas formas, tanto la gira como su antología están pobladas en su mayoría por temas bien conocidos por su público. Poder apreciar ese resultado tras tantos años de dedicar su tiempo a la música, a mí me parece algo casi portentoso en el mejor sentido de la palabra. No milagro divino, sino real. Hace muchos años que canto, y me ha procurado en diferentes fases de mi vida a veces éxitos grandes y también grandes fracasos. Las carreras largas están compuestas de todo eso , reiteró.

Víctor Manuel también es uno de los representantes de la llamada transición española . Durante la década de los setenta, el músico sufrió de censura y tuvo que exiliarse en México. Siendo inevitable volver a aquella época a la hora de pensar su antología, volvió a encontrarse con No quiero ser militar. “Es la canción que más catástrofes me ha producido a mí cuando la escribí. Directamente ya tenía graves problemas en España con la censura y con el gobierno, en fin, y esa letra fue como la puntilla de todo. Fue como clavarme un rajón de muerte en el pescuezo, pero quería que estuviese ahí porque la hice como una afrenta, como ‘a mí no me callas, yo la canto y tal’, y fue una canción que se editó por primera vez en México”, contó.