Runner es en esencia una película de atmósferas, casi todas sombrías y anegadas por la lluvia. Se ha mencionado al respecto la deuda plástica de la cinta con algún cuadro de Andrew Wyeth ( El mundo de Christine, 1948) o de Edward Hopper ( Casa junto a la vía de un tren, 1925), y en efecto, el formato mismo de la cinta y los juegos cromáticos de las praderas en otoño en ese territorio del Midwest, ese cinturón bíblico que captura el cinefotógrafo Jomo Fray, justifican ampliamente esos referentes pictóricos. En ese mundo desolado y sin sorpresas, Haas encuentra al joven Will (Darren Houle), su cómplice ideal, un ser melancólico sin enjundia o carisma suficiente para ser un paria social o un héroe de novela, pero con quien ella habrá de compartir momentos inesperados de ternura. De la cinta cabe rescatar no tanto la trascendencia o novedad de su argumento deliberadamente parco. Conviene detenerse más en su propuesta estética que despliega no sólo los evocadores paisajes aludidos, sino también fragmentos, en pinceladas breves, de una realidad social –el mundo rural estadunidense de los años cuarenta– como vasto telón de fondo de un concentrado relato intimista.

Se exhibe en la sala 7 de la Cineteca Nacional a las 16 y 20:30 horas.