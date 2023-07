Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 30 de junio de 2023, p. 8

Juan Carlos Guarneros es un diseñador gráfico especializado en el arte fractal. Desde 2004, su obra se ha presentado en más de 60 exposiciones en México, Argentina, Italia, Austria y Bélgica.

Este artista del algoritmo repetitivo que emula al de la naturaleza, como ha dicho sobre su inspiración, también canta jazz. Sí, el género de la síncopa parece que puede coexistir a lado de las artes visuales en sentir de Guarneros, quien ha ofrecido sus canciones de swing-jazz old skool en recintos como el Museo Nacional de San Carlos, el Franz Mayer, la Casa de la Cultura Postal y el Acuario Inbursa, entre otros.

Ahora, el creativo del color ofreció este miércoles un recital que se erigió como el soundtrack de la policromía simétrica del maestro Vicente Rojo.

En el Museo Nacional de la Estampa (Munae) dentro del marco de Noche de Museos, Juan Carlos Guarneros interpretó una serie de piezas clásicas de swing y de un repertorio seleccionado especialmente a partir de las sensaciones que se despertaron en él tras presenciar una visita guiada de la exposición Vicente Rojo x Vicente Rojo, que justo está montada en este recinto.

Con piezas como Todos quieren ser un gato jazz, On the Sunny side of the Street, Come Fly With Me, I’ve got you Under my Skin, Beyond the sea, Fly me to the Moon, Somethin’ Stupid, Singin’ in the rain, My way y That’s life, entre otras, Juan Carlos, ataviado cual crooner a lo Frank Sinatra, sonorizó la litografía, la serigrafia, el intaglio, el aguafuerte, la aguatinta, la colagrafía y la improntografía del maestro Rojo, nacido en Barcelona, en 1932 pero que desde su llegada a México, en 1949, desarrolló una brillante trayectoria como diseñador gráfico, editor, pintor, escultor y grabador.