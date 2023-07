▲ Los cargos contra el productor datan de 2001 a 2013. cuando fue director artísitico del Teatro Old Vic. Foto Ap

Hay personas ahora que están listas para contratarme en el momento en que sea absuelto de estos cargos en Londres , indicó Spacey en una rara entrevista publicada este mes en la revista alemana Zeit. Dijo que los medios lo habían convertido en un monstruo .

Los cargos que involucran a hombres que ahora tienen entre 30 y 40 años datan de 2001 a 2013, abarcan la mayor parte de la década en que Spacey vivió en Gran Bretaña y se desempeñó como director artístico del Teatro Old Vic hasta 2015.

La caída de Spacey se produjo en medio del movimiento #MeToo en Estados Unidos cuando las acusaciones llevaron a que lo descartaran del thriller político de Netflix House of Cards, donde interpretó al personaje principal Frank Underwood, un congresista despiadado y corrupto que se convierte en presidente. Su participación entera en la película All the Money in the World (Todo el dinero del mundo) fue eliminada y sus escenas se volvieron a filmar con Christopher Plummer.

Spacey se convirtió en uno de los actores más célebres de su generación en la década de 1990, protagonizando películas como Glengarry Glen Ross (Glengarry Glen Ross: Éxito a cualquier precio) y LA Confidential (Los Ángeles al desnudo). Ganó su segundo Óscar, a mejor actor, por película de 1999 American Beauty (Belleza americana).

Tuvo su primer papel cinematográfico en varios años con The Man Who Drew God de 2022, del director italiano Franco Nero, y también en el papel del difunto presidente croata Franjo Tudjman en la película biográfica Once Upon a Time in Croatia. Asimismo, protagoniza la película estadunidense próxima a estrenarse Peter Five Eight.

El Museo Nacional del Cine de Italia en Turín le otorgó su premio a la trayectoria en enero. También impartió una clase magistral y presentó una proyección con entradas agotadas de American Beauty, que se anunció como el primer discurso público del actor en cinco años.