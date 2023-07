Ángel Vargas

Viernes 30 de junio de 2023

Mantener una orquesta como un proyecto fresco y atractivo no es sencillo, como lo sabe el director Carlos Miguel Prieto, quien cumplirá 17 años en el podio de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) durante su temporada de verano 2023, que comienza mañana y con la cual dicha agrupación celebrará su 45 aniversario.

Una relación no se deteriora con los años si siempre es honesta y llena de ilusión y respeto. Para mí eso es sustancial. Nunca he sido una persona dictatorial, no puedo ni en mi casa, y de nada sirve , explica el también violinista a La Jornada.

Además, tomo la música desde un punto de vista colaborativo, más que mandar; hay que ser prácticos y poder sacar un concierto en cuatro o cinco ensayos, pero al mismo tiempo creo que la colaboración es importante para mantener esa buena relación. En realidad, siento como si yo estuviera tocando en la orquesta más que dirigiéndola.

Señala que otro de sus secretos es conocer bien a los músicos de la agrupación, incluso a quienes vienen de fuera, a los cuales recluta, dice, porque le gusta cómo tocan en alguna otra orquesta.

Esta organización (la Sinfónica de Minería) también fue fundada por algunos músicos de orquestas muy famosas, como las de Berlín y Chicago, que formaron parte de este proyecto; todavía sigue algo así. Entonces, todas las temporadas hay gente nueva que estoy conociendo, pero acaban siendo amigos después de un ensayo , indica.