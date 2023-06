Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 26 de junio de 2023, p. 7

Con 48 años de historia, El Faraónico PolyMarchs, pionero del movimiento high energy, regresa a la Ciudad de México con una producción audiovisual nunca vista , que presentará el 8 de julio en la Sala de Armas, donde miles de asistentes viajarán a los años 80.

Apolinar Silva de la Barrera, director de PolyMarchs, acompañado por integrantes de Producciones Fahrenheit, así como de los diyéis Víctor Estrella y John Barrera, así como el locutor invitado Alfredo Ortiz, aseguró: Llevamos casi 48 años de andar de aquí para allá con nuestro lema que propone siempre respetar a nuestros compañeros y compartir alegría sana con todo México .

PolyMarchs, sinónimo de fiesta eterna , presentará en el recinto de Iztacalco un espectáculo de más de ocho horas con “una inédita propuesta audiovisual, tecnología de vanguardia y una selección musical de Estrella y Barrera, que mantendrán viva la cultura high energy”, agregó Silva de la Barrera, fundador de la discoteca móvil.

Puntualizó: “Será un acto totalmente retro para recordar viejos tiempos, porque PolyMarchs ha evolucionado, pero en esta ocasión vamos a regresar el tiempo, quizá 45 años. Será una producción muy moderna”.

PolyMarchs, aseguró Apolinar Silva, “trabaja en todoterreno, con lluvia, Sol y calor, entre otras condiciones; el montaje de este show tendrá que estar listo en máximo 48 horas. Tenemos preparación para este tipo de expectáculos, pues estamos acostumbrados a trasladarnos de un lugar a otro, recorrer carreteras peligrosas y llegar a rincones lejanos”.

Esta carrera, subrayó, “es un camino muy difícil; hubo un momento en que mi hermana Mary me decía, ‘Poly, ya estuvo suave, siempre andas sin dinero’ y, porqué no lo tenía, porque prefería comprar luces a zapatos. No me da pena decir que he sufrido mucho; quizás algunos compañeros por falta de suerte, amor o recursos no pudieron seguir en el camino. Existen miles de sonidos en México, pues –tal vez– el país más sonidero del mundo, pero al nivel que manejo nuestros actosprácticamente estamos solos”.