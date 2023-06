De La Redacción

Con la canción Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John rindió tributo a George Michael, en el festival de Glastonbury ante más de 100 mil personas en el escenario principal de este encuentro, el Pyramid Stage, que concluyó la noche de ayer.

La actuación del extravagante cantante británico se produjo después de dos días soleados en el famoso festival de música del suroeste de Inglaterra, uno de los más importantes del orbe donde decenas de miles de aficionados quedaron cautivados por Guns N’ Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lizzo y Lewis Capaldi y Debbie Harry, entre otros.

Los espectadores en casa quedaron asombrados por la multitud que se reunió para ver a Elton, quien deleitó a su audiencia con la interpretación de éxitos como Benny and the Jets y Your Song.

El hombre, de 76 años, es el último de las tres cabezas de cartel en tocar en la granja Worthy, donde se realizó el festival este fin de semana. Su espectáculo siguió a los sets de Guns N’ Roses y Arctic Monkeys, que tocaron el sábado y el viernes, respectivamente.

Según el diario inglés The Independent, John apareció en el escenario con un traje dorado brillante y gafas de Sol teñidas de rojo. Le dijo a la multitud que nunca creyó que tocaría en Glastonbury. Agregó que este puede ser su último concierto en Reino Unido.

Incredulidad ante tanta gente

No queriendo perderse el momento musical histórico, los asistentes al festival se reunieron por miles. Imágenes aéreas de la multitud asombrosamente grande se mostraron en la transmisión del festival de la BBC, que los espectadores en casa sintonizaron. Muchas personas han compartido su incredulidad ante el tamaño de la audiencia.