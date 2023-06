Alondra Flores Soto

Lunes 26 de junio de 2023, p. a11

La insaciable acumulación de dinero y el privilegio son retratados por el escritor Hernán Díaz (Buenos Aires, 1973) en su libro Trust, en el que hace un acercamiento polifónico a un magnate financiero y su esposa. La novela, ganadora del Premio Pulitzer 2023, llegó a las librerías mexicanas con el título de Fortuna, publicada por la editorial Anagrama.

La genealogía de cualquier fortuna conduce necesariamente a la explotación , afirma el autor, quien fue guiado por el deseo de abordar la riqueza extrema, y añade: Sabía que quería escribir sobre el capital en Estados Unidos .

El periodo anterior al gran desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 es el punto neural de la historia sobre el hombre millonario que posee una destreza genial para comprender los códigos numéricos de los indicadores bursátiles. Intimidad y enigma se van narrando alrededor de la pareja protagonista y esta parte abstracta del dinero, la genealogía incestuosa del capital , no la producción de bienes ni servicios, que culminan en una concentración financiera y de poder excesivo.

Fortuna contiene cuatro voces narrativas. Memorias, autobiografía, diarios y la novela misma son los formatos con los que juega Hernán Díaz, que en cada capa disonante de relatos va ofreciendo nuevas versiones de la realidad. El lector es un detective de la verdad. En los textos se aprecian estilos inspirados en Edith Wharton, Henry James, Gertrude Stein o Joan Didion.

El dinero es una mercancía fantástica, una fantasía. Ni lo puedes comer ni te abriga , comentó el autor en un video publicado por Anagrama para promocionar la novedad editorial. Con esa lógica, el capital financiero es la ficción de una ficción . El interés de Díaz fue la potencialidad absoluta del dinero para encarnarse en casi cualquier cosa y la condición ficticia del dinero.

La triste lección que aprendí escribiendo este libro es que estas crisis no son extraordinarias, no son coyunturales, no son accidentales. Son parte de este mismo sistema que se propone una codicia exponencial que debe ser satisfecha.

Trust, la segunda novela de Díaz, estuvo en la selección de candidatos finalistas del Premio Booker en 2022 y un año después ganó el Pulitzer, dos de los premios más prestigiados para la literatura en lengua inglesa. De igual forma, fue recibida con agrado por la crítica. Figuró entre los 10 mejores libros de 2022 por The Washington Post y The New York Times.