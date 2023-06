Arena, barro y cráneos

Respecto del Huei Tzompantli el sentimiento es aún más poderoso porque se trata de una torre de cráneos de personas que fueron sacrificadas. Les sacaban el corazón en la pirámide del Templo Mayor, tiraban el cuerpo; una parte era para comer y la otra, se cree, para un criadero de animales que posiblemente eran sacrificados. Los cráneos eran expuestos en las trabes del Huei Tzompantli, después los usaron como material de construcción para levantar dos torres aledañas a este monumento. Trabajé en una de ellas hecha a base de cal, arena, barro y cráneos .

La sensación de pintar allí es muy fuerte . No puedes no sentir empatía por la gente que murió en condiciones muy difíciles. No se entiende bien cuál era la función del muro de cráneos porque no hay cronistas que hablen al respecto, sólo del miedo que generaba. Se emana una gran energía .

Para Raúl Barrera Rodríguez, la pintura de Aceves Humana aporta otra visión al trabajo arqueológico, ya que ve los detalles de estos cráneos humanos y establece una comunicación con ellos. De cierta manera llena de vida a estos individuos. No es fácil que alguien externo al trabajo arqueológico pueda tener ese acceso. Fernando ha entendido el trabajo arqueológico, porque somos muy cuidadosos, celosos de nuestro trabajo, pero hemos logrado trabajar bien juntos .

La exposición Ofrendas ocultas, de Fernando Aceves Humana, permanecerá hasta el 19 de agosto en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico).