esde los años veinte, Tijuana era ya uno de los centros jazzísticos más importantes del país. Huyendo de la ley seca, infinidad de músicos estadunidenses llegaban al jam en el Casino de Agua Caliente (donde hasta Al Capone llegó a echarse unos tragos). Con el tiempo, la avenida Revolución empezó a llenarse de centros nocturnos y los músicos locales empezaron a comulgar con la música sincopada.

Grandes saxofonistas como Cheché Sánchez y Miguel Bravo, pianistas como La Foca Esquer o el célebre trompetista Jesús Avilés El Panchón fueron los primeros en celebrar los rituales del jazz. Poco después llegaría el saxofonista Raúl Lizárraga, y tras él, su hermano menor, Neto Lizárraga, quien figuraría como uno de los más grandes músicos que ha parido este país.

Neto Lizárraga falleció el pasado 10 de junio, a causa de problemas cardiacos, dejando una sólida escuela entre la multitud de músicos tijuanenses que lo habían seguido a lo largo de siete décadas.

Ernesto Lizárraga Osuna nace el 30 de enero de 1942 en Tijuana, Baja California. Su papá, José Lizárraga Lizárraga, saxofonista y director de su propia orquesta, le había dado las primeras lecciones de música. Después estudió Arreglos y Composición en un curso por correspondencia a cargo del Berklee College of Music.

A los 13 años había empezado a tocar saxofón alto en la orquesta de don José, y fue este saxofón su instrumento central durante toda la vida, aunque también tocaba el tenor, el soprano, el clarinete y la flauta.

“Recuerdo que tocábamos standards norteamericanos –me contaba el maestro allá por 2016–, como It had to be you, Misty, Blue moon, todo eso; además de uno que otro chachachá o danzones. Pero ahí estaba la influencia del jazz, que viene de mi hermano mayor. Entonces, tocara lo que tocara, yo le daba la influencia del jazz; ejecutaba una cumbia, me agarraba un solo y ahí le metía a Charlie Parker.”

A los 22 años se integra al grupo Los Moonlights, que tuvo mucho éxito en toda la República Mexicana. “Después de Los Moonlights hice mi primer grupo de jazz y ya de ahí pa’l real a seguir practicando el jazz; porque en la música uno nunca aprende todo, hay que estarle macheteando”.