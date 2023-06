D

os bandas de la escena punk mexicana surgidas a mediados de la década de los años noventa del siglo pasado unen su experiencia escénica roquera desmadrosa para emprender una gira por territorio nacional donde la nostalgia, avalada por las firmes raíces con las que han escrito su historia, se paseará en cada concierto. “Este concepto ya se había planeado –y no me dejarás mentir, Monstruo Wong– hace como 25 años” comentó Israel Olguín líder de Garrabos en conferencia, donde detalló el leitmotiv de este proyecto: la fusión de Graffiti3x y de Garrobos. Este tour inicia el primero de julio en Querétaro –alternarán con Seguimos Perdiendo, Acidez y Bloody Benders– y continuará por Puebla, Cuernavaca, Veracruz, Oaxaca y concluirá en diciembre en Gato Calavera de Ciudad de México. Somos una banda muy real y llevamos todo al límite, al extremo; cuando iniciamos el punk era otro. Pero llegó un momento que tuvimos que frenar. Ahora retomamos las tocadas y vemos que la magia no se ha acabado , dice Roberto, Monstruo Wong, fundador de Graffitti3x. Por su parte, Miguel Ángel Lagarto Núñez califica esta reunión como una celebración de vida, amistad y punk. Las dos bandas compartirán base rítmica: Israel Olguín, batería y Francisco Gatica, bajo; por otro lado, Bambam Records, la promotora de esta gira nacional, da a conocer sus prioridades: la unión, la camaradería y hacer colectividad. Como remate, Israel y Miguel aceptan lo dicho por Wong :“Cada generación tiene su punk que es una expresión juvenil de rebeldía, de inconformidad. A algunos no se nos quitó y al contrario, ahora somos menos maduros y más locos –risas–. Somos adolescentes crónicos”. Y como testimonio se grabará un disco de esta gira que se planeó en terrenos del Tianguis del Chopo, espacio que hoy presenta rock en vivo con Fausto, Los Monjo, La Mosca Humana, Siberiian y Guxano; también estará Tere Estrada autografiando libros y discos.